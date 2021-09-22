В Петербурге продают редкий «Москвич» по цене квартиры

Фото: "Авито"

Настоящий раритет продают в Санкт-Петербурге: автомобиль 53-го года выпуска. Редкий «Москвич 400» выставили на сайте бесплатных объявлений. При этом цена машины равна стоимости квартиры в Северной столице – 5 миллионов 900 тысяч рублей.

Пробег у раритетного авто 500 километров. Как уверяет продавец, машина производилась на базе серийных седанов, была создан на Московском заводе Минпищепрома и Заводе Специальных автомобилей в городе Горький.

- Данный экземпляр был восстановлен в реставрационной мастерской Simonov motors и получил ливрею развозных фургонов Государственного Универсального Магазина (ГУМ) для Отдела Заказов, который осуществлял приём и доставку заказов. Фургоны были заказаны магазином после возобновления его работы в 1953, - рассказал продавец по имени Евгений.

Как заверяет продавец, автомобиль на ходу и полностью исправен.