Более 230 детей попали в детские дома в Петербурге за три месяца 2021 года

За три месяца более 230 детей в Петербурге попали в детские дома Фото: Роман ЛЯЛИН

В Санкт-Петербурге всего за три месяца более 230 детей оказались в детских домах. Такие цифры привели "КП-Петербург" в управлении уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

- С 1 апреля по 1 июля в Петербурге были выявлены и поставлены на учет 233 детей, которые остались без попечения родителей. Из них, по данным на 1 июля, 134 ребенка устроены в семьи граждан, 73 - помещены под надзор в организации. Усыновлены 20 детей, - рассказали в управлении.

По данным на 1 сентября в Петербурге 1166 детей проживают в детских домах и нуждаются в устройстве в семью. На воспитаниях в семьях находятся более 5,6 тысяч детей, которые по разным причинам остались без попечения родных родителей.

Напомним, что за прошлый 2020 год 87 детей вернули из семей снова в детские дома. Чаще всего такое происходит с подростками, которых берут на воспитание бабушки, но не справляются с переходным возрастом воспитанников.