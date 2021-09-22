Спикер ЗакСа Макаров пообещал дать «жесткую, но справедливую» оценку выборам

Вячеслав Макаров пообещал "жестко" оценить прошедшие выборы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров пообещал дать оценку только что прошедшим выборам, по итогам которых он оставит свой пост и переедет в Москву - на работу в качестве депутата Государственной думы России.

- Вячеслав Макаров прокомментирует ход и результаты выборов позднее. «Это будет самая жесткая, честная, но справедливая оценка», - сообщала «КП-Петербург» в пресс-службе ЗакСа.

Напомним, что петербургский Избирком подвел итоги выборов в городской парламент, в новом созыве которого будет заседать дочка Вячеслава Макарова Марина Лыбанева. Отметим, что после избрания она решила вернуть себе фамилию отца.

Кто станет новым спикером Заксобрания, пока не определено.