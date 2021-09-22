Суд отказал организатору убийства Старовойтовой в условно-досрочном освобождении из тюрьмы

Суд отказал организатору убийства Старовойтовой в условно-досрочном освобождении / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге 22 сентября 2021 года состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Глущенко, организатора убийства политика Галины Старовойтовой, которая была застрелена в 1998 году. Глущенко в 2015 году был осужден на 17 лет пребывания в колонии. Ему осталось отсидеть чуть больше пяти лет.

Во время заседания Глущенко жаловался на здоровье, говоря, что ему стало тяжело находиться в условиях тюрьмы. Тем не менее, Дзержинский районный суд Глущенко в УДО отказал.

Отметим, что начало исполнения срока, который отсиживает Глущенко, является 16 июля 2009 года. Отмечается, что, отбывая срок, осужденный зарекомендовал себя хорошо.

- Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет, - говорится в тексте ходатайства.