Ученики 51 школы в Петербурге ушли на удаленку из-за болезней

Ученики 51 школы в Петербурге ушли на дистанционку из-за болезней Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге идет подъем сезонного ОРВИ, из-за чего все чаще школьники переходят на дистанционное обучение. Так, на 22 сентября 2021 года на удаленку учеников перевели в 51 городской школе. Об этом "КП-Петербург" рассказали в комитете по образованию.

- Временно на дистанционное обучение сейчас переведены 73 класса в 51 школе. Это всего 0,19 процентов от всех учеников в городе, - пояснили в комитете.

Также временно закрыты 18 групп в 12 детских садах, что является 0,06 процентов от всех воспитанников.

Стоит отметить, что в детских садах ситуация с начала недели улучшилась. А вот в школах наоборот. В понедельник не вышли в школы и остались учиться дома 67 классов в 37 петербургских школах. Есть ли среди заболевших вспышки коронавируса не сообщается.