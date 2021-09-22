Экстренная эвакуация произошла в "Мега Парнас" в Петербурге из-за угрозы заминирования

Посетителей «Меги Парнас» начали эвакуировать из-за угрозы минирования Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРК "Мега Парнас" на севере Санкт-Петербурга экстренно эвакуируют. Об этом стало известно в пятом часу дня 22 сентября 2021 года. Посетители рассказывают в социальной сети о том, что причина эвакуации им не известно, однако всех покупателей и работников вывели на улицу.

- Только что сказали, что сообщение о заминировании. Куча служб приехали, это надолго, - рассказали очевидцы.

На данный момент рядом с торговым центром собрались машины полиции и МЧС. По всей видимости, здание будут обследовать на наличие опасных предметов и веществ.

Тем временем, люди, которые приехали в "Мегу" жалуются на огромные пробки. Автомобилисты не могут выехать с парковки, а те, кому нужно добраться до города на автобусе, стоят в очередях.