В Петербурге отменили итоги голосования в Госдуму на семи избирательных участках

В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Государственную думу на семи участках. Об этом 22 сентября 2021 года рассказал член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

- Также итоги голосования в Законодательное собрание отменили на шести избирательных участках, - отметил Зацепа. - При процедурных нарушениях у нас строгий алгоритм.

Так, нарушения были выявлены на УИК 803, УИК 200. Также на двух участках в Адмиралтейском районе.

Среди нарушений Зацепа отметил, что на одном из участков было неверное число бюллетеней в сейф-пакетах.

В целом, из-за отмены итогов голосования пришлось пожертвовать 11 422 голосов. Но это было сделано во имя легитимности выборов.