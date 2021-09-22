Конкурс на проведение ремонта в Доме ветеранов войны и труда в Павловске остановлен из-за внеплановой проверки

Замена систем отопления в Доме ветеранов войны и труда в Павловске откладывается. Фото: Петр КИБЕР

Внеплановая проверка остановила торги по выбору подрядчика, который должен был провести ремонт в Доме ветеранов войны и труда в Павловске. Заявка на сайте Госзакупок была заморожена из-за поданной жалобы и найденных нарушений.

- В жалобе ООО «Спика-Строй» указывает на неправомерные действия аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся, по мнению Заявителя, в неправомерном отказе ему в допуске к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок, - говорится в решении комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.

Отметим, что победитель аукциона был выбран еще в первой половине августа, однако жалоба вернула процесс на стадию рассмотрения комиссией.

Согласно первоначальной заявки, подрядчик должен был выполнить работы по текущему ремонту помещений, систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, а также устройству входа со стороны двора в корпусах по адресу: Павловск, улица Садовая, 49.

Начальная стоимость работ была оценена в 4,8 миллиона рублей.

Дата новых торгов пока не определена.