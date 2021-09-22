Михаил Романов одержал победу с наивысшим результатом среди остальных кандидатов в Госдуму от Санкт-Петербурга

Михаил Романов выиграл выборы в Госдуму с наилучшим результатом по Петербургу.

Представитель «Единой России» Михаил Романов уверенно выиграл выборы в Госдуму по 211-му одномандатному округу Санкт-Петербурга. Кандидат получил поддержку 37,61% избирателей (63 856 голосов).

Его ближайшая соперница, глава петербургского отделения КПРФ, депутат Ольга Ходунова, набрала в два раза меньше.

Победители в остальных думских округах по Санкт-Петербургу также заметно уступают Романову. Евгений Марченко в 213-м округе получил 34,18% голосов, у Сергея Соловьева в 216-м округе 34,03%. В 215-м округе победил Николай Цед - 33,34%. В 217-м округе победу на выборах в Госдуму одержала Оксана Дмитриева с результатом 33,28%. В 214 округе депутатом вновь стала Елена Драпеко (31,50%). Виталий Милонов в 218-м округе получил 26,66% голосов, а у Александра Тетердинко в 212-м округе - 22,61%.

- За время знакомства с округом мне удалось побывать почти в каждом дворе, побеседовать с людьми. Мои избиратели – очень разные, но всех нас объединяет желание сделать Санкт-Петербург самым благополучным и счастливым городом, - отметил Михаил Романов.