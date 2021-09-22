Нутрицолог объяснил, почему петербуржцы стали больше есть во время пандемии

В разгар эпидемии народ невольно перешел на домашнюю еду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы стали больше есть. Об этом говорит свежее исследование Петростата, опубликованное на сайте ведомства во вторник, 21 сентября. В нем специалисты сравнили, сколько продуктов в среднем съедал житель Северной столицы в 2019 и в 2020 году – и пришли к выводу, что в разгар эпидемии их потребление существенно выросло. Однако заедание стресса здесь не при чем, объяснила «Комсомолке» президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог Ольга Панова.

- Люди просто не ходили в рестораны, - констатировала специалист. – Соответственно, они чаще, чем в «допандемийное» время, питались на дому – а из-за этого закономерно выросло и количество потребляемых продуктов.

Впрочем, отмечает Ольга Панова, это даже хорошо – ведь домашняя еда заведомо полезнее, чем ресторанная.

- Когда вы готовите дома, вы, во-первых, видите, какого качества продукты вы используете, а во-вторых, не станете добавлять туда какие-то специфические добавки – те же консерванты, - уточняет эксперт. – Можно сказать так: если у вас 80 % рациона занимает домашняя еда, то вы питаетесь плюс-минус правильно. Другое дело, что продлилось буквально полгода - а потом рестораны снова открылись.