Студенческому совету Петербурга расширили полномочия

В Петербурге расширили полномочия студенческого совета Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге расширили полномочия студенческого совета. Соответствующее постановление 22 сентября 2021 года подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном. Отмечается, что благодаря этому деятельность совета удастся оптимизировать и реализовать проект "Социальная активность." Также, в совет теперь будут входить студенты в возрасте от 18 до 35 лет.

- Студенческое самоуправление играет важную роль. За более чем 15 лет работы совет воплотил в жизнь целый ряд социально значимых инициатив, - отметил градоначальник.

Так, например, с подачи совета в 2017 году произошла реформа студенческого проездного билета. Раньше он был единый, но теперь делится: на метро и общественный транспорт, только на метро и только на наземный транспорт. Это получилось значительно выгоднее для молодежи.

Члены совета входят в составы рабочих групп по организации и проведению в Петербурге Дня первокурсника, Дня российского студенчества и Международного дня студентов.