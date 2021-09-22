КАД встал в большую пробку в Петербурге 22 сентября

Большая пробка появилась на КАД 22 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге под вечер 22 сентября 2021 года собрались серьезные пробки. Так, в 17:27 часов на Кольцевой автодороге образовался рекордно длинный затор для этого времени, сообщили в сервисе "Яндекс".

- Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. По внутренней стороне КАД от проспекта Культуры до Пискаревского проспекта затор растянулся на 6,3 километров, - пишет сервис.

Также 10-балльная пробка появилась на Пискаревском проспекте из центра. Это на четыре балла больше, чем обычно.

Самыми загруженными дорогами днем 22 сентября в Петербурге оказались Невский проспект в обе стороны, Московское шоссе, а также проспект Славы, Заневский проспект и Косыгина.

Сейчас в Петербурге обычные для этого времени в среду 6 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 2 часа.