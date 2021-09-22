Большой порт Петербурга могут перенести в Усть-Лугу

Большой порт Санкт-Петербурга могут перенести в Усть-Лугу или в Приморск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой порт Санкт-Петербурга может переехать в Ленинградскую область. Об этом 22 сентября 2021 года на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21 рассказал глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что решающую роль при дальнейшем развитии портовых мощностей будут играть вопросы экологической нагрузки.

- Мы должны бережно подходить к балансу природных ресурсов. У нас сегодня заявлено несколько крупных проектов, связанных с портовым развитием: это порт Усть-Луга, порт Высоцк, Приморск и определенная нагрузка на порт Выборг. Мне кажется, нам надо очень бережно относиться к тому, какие еще портовые мощности и комплексы развивать на территории Ленинградской области и где их развивать, - отметил губернатор.

Также он отметил, что в приоритете стоит сохранение природного потенциала. Сейчас специалисты ведут расчеты. Точно, где разместится порт, станет известно позже.