Более 400 магазинов, кафе и клубов Петербурга проверили на соблюдение антиковидных требований

В Петербурге прошли очередные рейды по барам и клубам на соблюдение ковидных правил / Фото: Смольный

С начала сентября в Санкт-Петербурге проверили 424 торговых точек, мест общественного питая, развлечения и услуг. Рейды проводились каждый день практически во всех районах города. Об этом 22 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- В преддверии нового учебного года в Петербурге был снят ряд запретов и ограничений, но соблюдение санитарных мер остается обязательным - как для организаций, которые оказывают услуги, в том числе учреждений культуры, так и для посетителей. Расслабляться сейчас нельзя. Проверки будут продолжены, - отметил губернатор Александр Беглов.

Стоит отметить, что петербургские предприниматели хорошо соблюдают установленные правила. За сентябрь нарушения были выявлены в 19 организациях. Чаще всего в кафе или клубах отсутствовали QR-коды, а также маски у персонала. Также в двух барах на Кожевенной проходили концерты без согласования.