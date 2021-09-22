Серию фотографий с парадными Петербурга отметили на фотопремии во Франции

Проект Евгения Доманова "Парадные Петербурга" завоевал "бронзу" на фотопремии во Франции. Фото: Евгений Доманов

Проект «Парадные Петербурга» известного иркутского фотографа Евгения Доманова отметили «бронзой» на международной фотопремии «Prix de la Photographie, Paris» во Франции. Об этом сам фотограф рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Серия участвовала в номинации «Архитектура». Впечатляющие кадры были сделаны в парадных дореволюционных петербургских домов. К слову, в прошлом году этот проект также стал победителем в международной фотопремии Tokyo Awards 2020.

«Хотел, конечно, «золото» и первое место, но в этот раз не повезло. А семья сказала, что я уже «заелся». Сегодня ровно год, как стал участвовать в международных фотоконкурсах, за эти месяцы удалось собрать в копилку 25 наград и премий. Не буду гневить небеса - результатом очень доволен», - написал Евгений.

Кстати, на «Prix de la Photographie, Paris» в этому году Доманов получил еще несколько наград и за другие проекты.