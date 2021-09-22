Петербург получит более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам с коронавирусом

Более 4.5 млрд рублей получит Петербург на оплату больничных пациентам с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург получит более 4,5 миллиардов рублей на оплату больничных пациентам, переболевшим коронавирусом, а так же тем, у кого было подозрение на это заболевание. Соответствующее постановление 22 сентября 2021 года подписал губернатор Александр Беглов.

- Деньги городу будут выделены из резервного фонда правительства России, - сообщили в Смольном.

Средства перечислял в фонд обязательного медицинского страхования Северной столицы. Эти деньги позволят оплатить счета за оказание помощи пациентам, которые находились круглосуточно в больнице в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Напомним, что в Петербурге идет разработка новой вакцины от коронавируса. Уже доказана ее эффективность. Сейчас ее готовят к испытаниям на добровольцах, которые могут начаться уже в ближайшее время.