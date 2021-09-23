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Общество23 сентября 2021 15:23

В Петербурге открывают детсад, который не мог начать работу из-за отсутствия поваров

Соискатели долгое время не откликались на вакансию из-за мизерных зарплат
Никита НЕСТЕРОВ
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Повар в филиал детского сада № 130 на Парфеновской улице нашелся!

Повар в филиал детского сада № 130 на Парфеновской улице нашелся!

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адмиралтейском районе Петербурга 24 сентября собираются открыть филиал детского сада № 130 на Парфеновской улице. Это должны были сделать еще месяц назад, однако руководство не смогло найти повара, который бы согласился работать за 19 000 рублей. Но, к счастью, проблему удалось решить.

- В пятницу состоится торжественное открытие садика, а в понедельник, 27 сентября, дети пойдут на занятия. Пока учреждение искало повара, рябят распределяли по другим учреждениям, - рассказали «Комсомолке» родители дошкольников.

В начале сентября руководство детского сада сообщало, что на вакансию повара претендовала мама одного из воспитанников. Однако, взяли ли на работу именно ее, или нашли энтузиаста, который бы согласился работать за такие деньги, не сообщается.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что помещения детского сада, который располагался в том же Адмиралтейском районе, продали под супермаркет. Местные власти оперативно проблему не прокомментировали.