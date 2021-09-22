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Звезды22 сентября 2021 19:02

Литографии Марка Шагала, созданные художником, выставили на продажу в Петербурге

Коллекционные экспонаты сделал сам живописец в 1972 году
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Оригинальные литографии Марка Шагала вставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

Оригинальные литографии Марка Шагала вставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкий экспонат, который будет интересен ценителям живописи - оригинальные литографии работ художника Марка Шагала. Три рисунка появились в продаже в середине сентября на просторах интернета. Одна литография стоит 45 тысяч рублей.

- Редкость, за этими тремя литографиями охотятся коллекционеры .Оригинальные цветные литографии с камня Марка Шагала «Пантомима», «Весенний день» и двухстраничная литография «После зимы», которая имеет центральный сгиб, как у всех оригинальных двухстраничных литографий, - рассказал продавец.

Уникальность лота в том, что литографии были созданы лично знаменитым живописцем в Париже в 1972 году.

Напомним, что Марк Шагал - один из самых известных художников авангардистов 20-го века.