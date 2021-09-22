Литографии Марка Шагала, созданные художником, выставили на продажу в Петербурге

Оригинальные литографии Марка Шагала вставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкий экспонат, который будет интересен ценителям живописи - оригинальные литографии работ художника Марка Шагала. Три рисунка появились в продаже в середине сентября на просторах интернета. Одна литография стоит 45 тысяч рублей.

- Редкость, за этими тремя литографиями охотятся коллекционеры .Оригинальные цветные литографии с камня Марка Шагала «Пантомима», «Весенний день» и двухстраничная литография «После зимы», которая имеет центральный сгиб, как у всех оригинальных двухстраничных литографий, - рассказал продавец.

Уникальность лота в том, что литографии были созданы лично знаменитым живописцем в Париже в 1972 году.

Напомним, что Марк Шагал - один из самых известных художников авангардистов 20-го века.