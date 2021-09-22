Петербург потерял 500 тысяч трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса

В Петербурге полумиллионный отток трудовых мигрантов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замглавы комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев сообщил, что город потерял примерно 500 тысяч трудовых мигрантов за все время пандемии коронавируса. Речь о тех, кто работал как официально, так и «по-черному». При этом в статистику вошли не только иностранцы, но и так называемые внутренние мигранты из других регионов России.

- Для сравнения, до пандемии годовой оборот кадров на рынке труда Петербурга составлял 600 тысяч человек — это те, кто искал или менял работу, уходил с рынка. Так вот объем невозврата сопоставим с годовым оборотом. Это немало, - цитируют Николая Рогачева в РБК.

По словам экспертов, отток мигрантов и естественная убыль населения привели к тому, что в Петербурге стало меньше соискателей на рынке, чем самих вакансий.