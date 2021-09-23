Будущих работников «Метростроя Северной столицы» пригласили на медосмотр

Медосмотр будет длиться две недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС), которое по планам должно приступить в прокладке подземки в Петербурге уже в октябре 2021 года, пригласило будущих работников на медосмотр.

- Это следующий этап для трудоустройства в компанию. С 21 сентября по 4 октября сотрудники Управления механизации, ГСУ, ГСУ «Адмиралтейское» и ОП «Тоннельный отряд» смогут пройти медицинские осмотры на двух производственных площадках по адресам: улица Маршала Говорова, 39 и улица Рощинская, 24, - сообщили в МССС.

Отметим, что в общей сложности компания пригласила на работу 3 700 сотрудников, которые раньше трудились в старом «Метрострое». Сейчас эта организация признана банкротом, ее дальнейшую судьбу решит конкурсный управляющий.