«Прокурорскую» аллею открыли в парке «Куракина Дача» на юго-востоке Петербурга

В Невском районе Петербурга появилась Аллея памяти. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

В Невском районе Петербурга открыли Аллею памяти, которую посвятили 300-летию прокуратуры России. В парке «Куракина Дача» высадили 30 саженцев деревьев долгожителей. В мероприятии участвовали не только действующие сотрудники надзорного органа, но и ветераны. Рядом с молодыми липами и каштанами установили и памятный камень.

Мероприятие - не только дань памяти прошлым поколениям прокуроров, но и благоустройство парковой зоны. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Место для аллеи выбрали не случайно. «Куракина дача» является частью бывшего имения Александровского, принадлежавшего генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Аллею можно назвать данью уважения к труду ветеранов и пенсионеров надзорного органа.

- Ветераны и пенсионеры прокуратуры подчеркнули важность и уникальность мероприятия, верность вековым прокурорским традициям, преемственности поколений, выразили надежду, что аллея станет любимым местом для отдыха жителей и гостей города, а также работников прокуратуры, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.