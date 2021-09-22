Житель Петербурга сделал романтическое предложение руки и сердца в Юсуповском дворце

Фото: instagram.com/yusupov_palace

Петербуржец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в музее. Для важного события Леонид Друян выбрал интерьеры Юсуповского дворца. Сотрудники учреждения заранее знали о намерениях молодого человека и согласились помочь, а также приготовили сюрприз для молодых.

- Сотрудниками музея, которые настолько вдохновились идеей, что подготовили небольшой сюрприз молодым – 2 воздушных шара в виде сердец. По традиции, они были выпущены парой на парадном дворе вместе самыми заветными желаниями, - рассказали в пресс-службе Юсуповского дворца.

Фото: instagram.com/yusupov_palace

Возлюбленная Леонида Анна не смогла устоять перед предложением. Когда молодой человек встал на колено и протянул кольцо, девушка ответила радостное «да».