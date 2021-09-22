«Почта России» пообещала решить проблему гигантских очередей в Мурино

Люди вынуждены были стоять на улице. Фото: СОЦСЕТИ

У почтового отделения №188666 в городе Мурино после выходных начали собираться небывалые очереди. На фотографиях и видео, опубликованных жителями в социальных сетях, видно, как несколько десятков человек стоят на улице у отделения. В комментариях пишут «не работает сразу четыре окна». «Комсомолка» решила разобраться в проблеме.

- Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. К сожалению, вчера двое из трех сотрудников отделения заболели и поэтому не смогли выйти на работу. Сегодня мы направили в отделение специалистов мобильной группы, и сейчас там работает четыре операционных окна, - рассказали в «Почте России».

Собеседник отметил, что сейчас в Мурино работают четыре отделения, которых действительно может не хватать для такого густонаселенного города. В планах открыть пятое до конца года. Сотрудники «Почты России» России надеются, что это поможет решить проблему очередей.