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Общество22 сентября 2021 19:59

«Почта России» пообещала решить проблему гигантских очередей в Мурино

Десятки жителей часами не могли забрать и отправить посылки в одном из отделений
Никита НЕСТЕРОВ
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Люди вынуждены были стоять на улице.

Люди вынуждены были стоять на улице.

Фото: СОЦСЕТИ

У почтового отделения №188666 в городе Мурино после выходных начали собираться небывалые очереди. На фотографиях и видео, опубликованных жителями в социальных сетях, видно, как несколько десятков человек стоят на улице у отделения. В комментариях пишут «не работает сразу четыре окна». «Комсомолка» решила разобраться в проблеме.

- Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. К сожалению, вчера двое из трех сотрудников отделения заболели и поэтому не смогли выйти на работу. Сегодня мы направили в отделение специалистов мобильной группы, и сейчас там работает четыре операционных окна, - рассказали в «Почте России».

Собеседник отметил, что сейчас в Мурино работают четыре отделения, которых действительно может не хватать для такого густонаселенного города. В планах открыть пятое до конца года. Сотрудники «Почты России» России надеются, что это поможет решить проблему очередей.