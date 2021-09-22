Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов в декабре 2021 года

Новый корпус больницы Святого Георгия откроют в декабре 2021 года. Фото: gov.spb.ru

Новый корпус больницы Святого Георгия, располагающийся за главным зданием медучреждения, примет первых пациентов в декабре 2021 года. Об этом заверили в Смольном. Губернатор Александр Беглов проинспектировал сход строительства здания-трансформера с 307 койками, в том числе для больных коронавирусом. В «мирное» время корпус будет принимать пациентов в плановом режиме.

Два корпуса больницы будут практически единым механизмом. Фото: gov.spb.ru

- Мы научились строить такие объекты за 5-6 месяцев, используем качественные строительные и отделочные материалы. В первой декаде декабря здесь уже появятся первые пациенты, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, в главном корпусе больницы Святого Георгия завершили ремонт трех отделений. В новом здании медучреждения появятся Отделения хирургии, неврологии, реанимации и интенсивной терапии. Найдется место и для лаборатории.