Ленобласть инвестирует в обновление предприятий 2,8 миллиарда рублей

Участниками форума стали более тысячи человек. Фото: Администрация Ленинградской области

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21, прошедший сегодня в Ленобласти, поднял вопросы внедрения инновационных решений на производствах.

– Мы воплощаем идеи, которые рождаются в нашем регионе, и позволяем тиражировать эти идеи и практики по всей стране, – рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Нам интересны те, кто работает в нашем регионе, внедряют современные технологии и имеют высокую производительность труда.

Сегодня в Ленобласти введен закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Он стимулирует внедрение новых технологий. Администрация помогает предприятиям улучшать условия труда для производства промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.

Это не только финансовая помощь: в пакет включены и налоговые льготы – снижение налога на прибыль в региональной части до 5 процентов и в федеральной части до 0 процентов, снижение налога на имущество до 0 процентов.

В рамках форума сразу несколько предприятий области подписали соглашения с властями об инвестиционной поддержке. Портфель инвестиций составил 2,8 миллиарда рублей. Рыбоперерабатывающий комбинат №1 построит благодаря этому промышленные здания и создаст акваферму. ЗСМ «Эталон» направит инвестиции на закупку оборудования, ремонт и улучшение условий труда. «Арбор Нова» применит средства для увеличения производственных площадей. А «Балтийский хлеб» потратится на новый завод.