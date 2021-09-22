В Ленобласти развернут еще 115 коек в ковидных стационарах из-за роста заболеваемости

В Ленобласти добавят еще 115 коек двум инфекционным стационарам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти развернут дополнительные 115 коек в инфекционных стационарах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. 80 мест откроют в Кировской больнице, а 35 – в Бокситогорской. Итого в двух городах будут развернуты в общей сложности 300 коек. Власти подчеркивают, что стабилизация эпидситуации напрямую зависит от жителей – вакцинация в помощь.

- В Ленинградской области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%, - отметил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Добавим, что в 47-м регионе развернули 1 369 коек для больных с COVID-19 и пневмонией. Кроме этого в области работают 111 пунктов вакцинации, во всех районах без исключения.