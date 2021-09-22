Беглов назвал выборы в Петербурге самыми демократичными

Губернатор Петербурга назвал выборы в городе самыми демократичными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал выборы в городе самыми демократичными. Напомним, явка на выборы в Заксобрание Северной столице чуть перевалила за 35%. В парламент в итоге попали шесть партий. По словам градоначальника, жители Петербурга сделали мудрый выбор, выйдя за рамки общероссийского тренда «пять партий в ЗакСе».

- Это не однополярность, а доверие, которое жители выразили тем или иным партиям в соответствии с их программами. У нас «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». У нас самый демократичный парламент. У нас самые демократичные выборы. И наши горожане, как всегда, сделали мудрый выбор, - заявил Александр Беглов.

Добавим, что «Комсомолка» опубликовала подробный список новоиспеченных депутатов Заксобрания Петербурга. Абсолютное большинство мандатов получили единороссы – 29 мест. 20 остальных кресел распределились между пятью партиями и самовыдвиженцем, дочерью экс-спикера парламента Вячеслава Макарова.