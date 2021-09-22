Минздрав увеличил план по вакцинации от коронавируса в Петербурге до 3,5 млн человек

В Петербурге увеличили план по вакцинации от коронавируса до 65% от общего числа населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге увеличили план по вакцинации населения от коронавируса до 3,5 млн человек. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Напомним, ранее Роспотребнадзор заявлял, что в Северной столице необходимо привить от COVID-19 минимум 60%. Достичь коллективного иммунитета к началу осеннего сезона не вышло. Новые сроки реализации плана пока не сообщаются.

- Да, целевой показатель Минздрава РФ по вакцинации в Петербурге составляет 3,5 млн человек, - ответили «КП-Петербург» в городском комздраве.

Добавим, что полный цикл вакцинации в Петербурге закончили 1 616 887 горожан. Запас разных прививок в Северной столице огромный – почти 760 тысяч доз.