Чесменский дворец на улице Гастелло отреставрируют за 77 млн рублей

Чесменский дворец отреставрируют в Петербурге. Фото: google.com/maps

Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) ищет подрядчика, который отреставрирует здание Чесменского дворца. Об этом сообщается на сайте госзакупок, где опубликован соответствующий конкурс. Один из корпусов вуза расположен в памятнике архитектуры 18-го века, он включен в список объектов культурного наследия федерального значения.

- Комплекс работ по реставрационному ремонту и приспособлению памятника предусматривает сохранение исторической тектоники, исторического местоположения предмета охраны и реставрацию элементов лестничного марша и декоративно-художественной отделки, - говорится в научно-проектной документации.

Добавим, что состояние внешних и внутренних элементов дворца оценивают как удовлетворительное. Реставрацию оценили в 77 миллионов рублей. Подрядчика определят 12 октября 2021 года.