В Петербурге разыскивают 10-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

10-летний ребенок пропал в Шушарах. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге пропал 10-летний мальчик. Во вторник, 22 сентября, ребенок ушел в школу в Шушарах, но так и не вернулся домой. Родные все на нервах. О пропаже сына сообщили не только в полицию, но и волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Поисковики оперативно составили ориентировку на мальчика и собираются искать его посреди ночи.

Тем временем за окном температура опускается до +3 градусов по Цельсию. Кроме этого синоптики не исключают небольшой дождь в отдельных районах. Мальчик был одет в школьную форму, которая явно не предназначена для таких холодов.

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

- Примерты ребенка следующие: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. Был одет в красную куртку, темно-синий пиджак, черные брюки, черные туфли и серую шапку. С собой был синий рюкзак, - сообщают поисковики.

«Комсомолка» проследит за поисковой операцией. Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.