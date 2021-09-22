Все станции метрополитена Петербурга продезинфицируют за 19 млн рублей

Станции петербургского метрополитена продезинфицируют за 19,6 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который занялся бы уборкой и дезинфекцией всех станций. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Исходя из документации, рабочие должны будут приступить к очистке подземки 27 октября 2021 года. Контракт заключат на срок до 31 марта 2022 года.

- Требуется 3 раза в сутки обрабатывать турникеты с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью. Уборка комнат приема пищи – 2 раза в сутки. Уборка толкателей вестибюльных дверей, аппаратов по продаже жетонов, пополнению и проверки, подоконников и стекол касс со стороны кассового зала, скамеек - 12 раз в сутки, - сообщается в приложении к техническому заданию.

Добавим, что метрополитен Петербурга готов выделить на дезинфекцию 19,6 млн рублей. Итоги госзакупки подведут 14 октября.