Горбольница №40 закупает жидкий кислород за 18 млн рублей

В горбольнице №40 закупают пополняют запасы жидкого кислорода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская горбольница №40 приобретет медицинский кислород за 18,1 млн рублей. Это следует из соответствующей госзакупки. В медучреждении по-прежнему работает коронавирусное отделение, некоторые пациенты с инфекцией и пневмонией постоянно нуждаются в кислороде. В больнице надеются пополнить запасы жидкости до конца 2021 года.

- Закупка осуществляется за счет средств бюджетного учреждения. Объемная доля кислорода должна быть не менее 99,5%. Лекарственная форма – сжиженный газ. Объем двуокиси углерода должен быть не более 3,0 мл/л. Нормативная документация обязана соответствовать фармакопейной статье, - сообщается в приложениях к проекту контракта.

Добавим, что подача заявок окончится 30 сентября 2021 года. Тем временем Минздрав РФ увеличил план по вакцинации от коронавируса в Петербурге до 3,5 млн человек.