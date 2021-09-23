Семак прокомментировал решение Дзюбы не ехать в сборную России

Сергей Семак заявил, что уважает решение Дзюбы не ехать в сборную России. Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак прокомментировал решение Артема Дзюбы не ехать в сборную России на октябрьские матчи в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, нападающего «Зенита» вызвал Валерий Карпин. Однако экс-капитан сборной решил отказаться от «командировки», заявив, что находится не в оптимальной форме. Главный тренер «Зенита» считает, что не вправе что-то советовать Дзюбе в этом случае.

- Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что следующий матч сине-бело-голубых состоится в субботу, 23 сентября. В соперниках – «Крылья Советов». Пока что «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России.