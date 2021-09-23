Туристический маршрут по следам Александра Дюма создали в Ленобласти

Экскурсии по места Александра Дюма запустили в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти создали туристический маршрут, основанный на путешествиях известного писателя Александра Дюма-старшего. Напомним, создатель «Трех мушкетеров» в конце 1860-х исследовал Россию. В частности, Дюма посетил Кексгольм (нынешний Приозерск – Прим. Ред.), плавал по Вуоксинскому разливу. Туристическому маршруту дали имя «Французский след». Для гостей области подготовили посещения острова Коневец, поселка Кузнечное, а также Приозерска и Выборга.

- Побывав в поселке Кузнечное, Александр Дюма писал: «Гранитные скалы с очертаниями самыми фантастическими», они напомнили писателю пейзажи «самого гористого из кантонов Швейцарии», - подаются в историю в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме этого в 47-м регионе заманивают на экскурсию в парк Монрепо, за авторством архитектора Огюста Монферрана.