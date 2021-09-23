Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 сентября 2021 года: Жестокое убийство секс-коуча и угроза выселения книжного магазина из Дома Зингера

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 сентября 2021 года. В Северной столице готовят к испытаниям на добровольцах вакцину от коронавируса, которую разработали в городском НИИ гриппа. Об этом «КП» рассказал директор института Дмитрий Лиознов. По его словам, препарат высокоэффективен и безопасен. Подробности обещают к концу осени.

Ревнивый муж жестоко зарезал собственную жену, работавшую секс-коучем. После этого петербуржец скинул тело супруги с балкона 13 этажа. У них остались двое детей. Сам мужчина сдался полиции. Знакомые семейной пары говорят, что мужу не нравилась тематика блога жены. Вероятно, он убил ее из-за ревности. Возбуждено уголовное дело, супруга задержали.

В Петербурге могут выселить известный книжный магазин из Дома Зингера на Невском проспекте. Дело в том, что собственник помещения не доволен тем, что арендаторы платят в месяц меньше рыночных расценок. Не исключено, что на выход попросят и офис «Вконтакте». Делом занимается Арбитражный суд.