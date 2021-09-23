Пойдут дожди, давление упадет 23 сентября в Санкт-Петербурге

В ближайшие дни в Петербурге будет пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Период пасмурной погоды начинается в Санкт-Петербурге перед выходными. С четверга - чуть раньше, чем обещали синоптики - в городе пойдут дожди, тучи затянет облаками, а высокое давление сменится пониженным.

- 23 сентября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм ртутного столба, что немного меньше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Точно такой же прогноз синоптики дают и на пятницу с субботой. Обещанное потепление коснется лишь ночных температур и то на пару градусов. Днем будет все также прохладно.

Ожидаются дожди и в воскресенье, ну а на следующей неделе возможны два-три солнечных и теплых дня. Но это пока прогноз.