«Французский» туристический маршрут откроют в Ленобласти

Парк Монрепо станет основным объектом маршрута "Французский след". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области решили создать туристический маршрут, связанный с французским историческим наследием региона. Называться он будет «Французский след», а главным его объектом станет выборгский парк Монрепо.

- Первые туристы совершат пешеходную экскурсию по парку Монрепо, архитектором которого является Огюст Монферран, который родился в предместье Парижа, но прожил в России 42 года. Источник «Нарцисс» оформлен архитектором в 1820-х годах. Из розового гранита Монрепо по приказу Монферрана были вырублены монолит и все части пьедестала Александрийской колонны, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Кроме того, в маршрут включены остров Коневец, поселок Кузнечное и город Приозерск, связанные с писателем Александром Дюма-отцом. В 1858 году он посетил Кексгольм (ныне Приозерск) и позднее путевых заметках писал, как плыл с мастными рыбаками по Вуоксинскому разливу.

А побывав в поселке Кузнечное, Дюма восторгался «фантастическими» гранитными скалами, напомнившими ему Швейцарию.