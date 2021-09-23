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Происшествия23 сентября 2021 9:42

В Сосновом Бору вор проломил крышу в салоне сотовой связи и украл смартфонов на миллион рублей

Уроженца Луганска вместе с украденным товаром нашла полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция поймала вора, укравшего мобильников на миллион рублей.

Полиция поймала вора, укравшего мобильников на миллион рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из Соснового Бора вместе с бойцами Росгвардии задержали в Кудрово 42-летнего уроженца Луганска, который удачно зашел в салон сотовой связи в Сосновом Бору и вынес оттуда смартфонов на миллион рублей. Чтобы попасть внутрь магазина, мужчине пришлось проломить потолок.

- Вечером 20 сентября мужчина дождался закрытия торгового центра, расположенного на проспекте Героев в городе Сосновый Бор, после чего забрался на крышу соседнего магазина с техникой и совершил пролом потолка. Мужчина собрал и вынес почти все смартфоны, которые нашел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром пропажу обнаружили сотрудники магазина, которые и обратились в полицию. На следующий день воришку нашли. У него в квартире обнаружились и украденные телефоны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по статье «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Ленобласти вор проломил потолок магазина и украл мобильников на миллион рублей
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО