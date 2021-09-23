Младенца с переломамли госпитализировали в Петербурге

Полугодовалую девочку госпитализировали с переломами в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в больнице оказался младенец с множеством переломов. Утром 22 сентября 2021 года в полицию поступило сообщение из детской больницы №2 о том, что к ним госпитализировали полугодовалую малышку в очень тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Девочку забрали в 10:39 часов из квартиры в доме 19/21 по Гатчинской улице Петроградского района. У ребенка было сломано ребро, перелом локтевой кости нижней трети, а также гипертрофия. Отмечается, что малышка в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

На данный момент обстоятельства, как ребенок получил такие травмы, выясняются.

Известно, что семья у малышки полная, на учете не состоит. Мама 35-летняя женщина, работает в детском саду воспитателем. Отцу 32 года, работает продавцом в автомобильном магазине.