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Происшествия23 сентября 2021 10:32

Уголовные дела возбудили на 76-летнего тренера по тхэквондо из Петербурга за сексуальное насилие над детьми

Следователи разыскивают жертв мужчины
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Тренер по тхэквондо из Петербурга стал фигурантом уголовных дел о педофилии

Тренер по тхэквондо из Петербурга стал фигурантом уголовных дел о педофилии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили сразу два уголовных дела на 76-летнего тренера по тхэквондо из Санкт-Петербурга, который подозревается в педофилии. Мужчину задержали 21 сентября 2021 года после того, как стало известно, что он совершал насильственные действия сексуального характера с девятилетней девочкой летом 2017 года в детском лагере в Ленинградской области.

- Выяснилось, что у тренера была еще одна жертва. Летом 2014 и 2015 годов он также надругался над девочкой в том же лагере. Жертве на тот момент было 9-10 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что аналогичные действия с детьми он совершал множество раз. На данный момент следователи разыскивают жертв тренера. Ему грозит срок до 20 лет тюрьмы.