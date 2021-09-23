В Петербурге завершены поиски пропавшего 10-летнего школьника со шрамом на лбу в виде «10»

Пропавшего школьника нашли в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего вечером 22 сентября по дороге домой из школы. На розыск ребенка были ориентированы все наряды полиции, а также волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- 22 сентября в полицию от 46-летней женщины поступило сообщение о том, что утром ушел в школу в поселке Шушары и до настоящего времени не вернулся ее несовершеннолетний сын 2011 года рождения. Особая примета: на правой брови шрам в виде цифры «10», - сообщает источник «КП-Петербург».

До поздней ночи ребенка искали повсюду, но в итоге нашли в Пулково. Ребенка возвратили родителям, сейчас выясняется, как мальчик оказался в аэропорту и что он там делал.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - сообщается на странице отряда «Лиза Алерт Питер» ВКонтакте.