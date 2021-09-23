Рост заболеваемости и смертности от коронавируса произошел в Петербурге 23 сентября

В Петербурге произошел новый рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается большой рост смертности от коронавируса, а также увеличился суточный прирост зараженных. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 23 сентября 2021 года в городе заболели почти 1,7 тысячи человек, более 50 умерли. Сейчас по этим показателям Северная столица находится на втором месте по стране.

- За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 1698 человек. Также скончались 53 человека, на 10 смертельных случаев больше, чем днем ранее. Выздоровели всего лишь 954 пациента, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 23 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Согласно статистике, за все время пандемии в Петербурге было выявлено 607 814 случаев заражения коронавирусом, из них 572 692 выздоровели. Жертвами инфекции стали 21 460 человек.

Напомним, в Петербурге идет разработка новой вакцины от коронавируса. Ее эффективность уже доказала лабораторно. Впереди испытания на добровольцах.