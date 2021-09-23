Актер Иван Краско отмечает день рождения на больничной койке

Ивану Краско празднует 91-летие Фото: Олег ЗОЛОТО

Народный артист России Иван Краско 23 сентября празднует свой 91-ый день рождения. Однако праздник актера омрачен перенесенным микроинсультом. Иван Иванович после госпитализации и полутора недель лечения в НМИЦ имени Алмазова так и не смог вернуться на сцену из-за слабости в ногах, ухудшения зрения и памяти. Актеру, как и писала "КП-Петербург", потребовалась реабилитация.

- Иван Иванович проходит реабилитацию в больнице № 40 Сестрорецка, - сообщил "КП-Петербург директор артиста Вячеслав Смородинов. - После перенесенного лечения ему нужно время на то, чтобы поправиться.

Артиста поддерживают его близкие - двое сыновей и бывшая супруга Наталья Вяль. Актер рассчитывает, что после реабилитации вернется на сцену родного театра имени Комиссаржевской.

Из-за реабилитации актер не смог дать интервью. Однако год назад в свой юбилей актер подробно рассказывал о своей жизни и планах на будущее. По его словам, главное теперь для него дети.

"Комсомольская правда" поздравляет Ивана Ивановича с днем рождения и желает ему скорейшего возвращения на сцену.

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