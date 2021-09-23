Движение по Кантемировскому мосту ограничат с 27 сентября по 10 октября

Движение по Кантемировскому мосту ограничат до 10 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге запланированы новые дорожные работы, которые ограничат проезд по ряду важных дорог города. Так, с 27 сентября 2021 года начнется замена асфальта на Кантемировском мосту, из-за чего движение по нему будет ограничено. Об этом сообщили в ГАТИ.

- С 27 сентября по 10 октября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Кантемировскому мосту, - пояснили в ГАТИ.

Кантемировский мост перекинут через Большую Невку и соединяет Выборгскую сторону и Аптекарский остров.

Также с 25 сентября по 19 ноября будет ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до ж/д переезда. В период с 20 по 21 октября на этом участке будет полностью закрыт проезд.

Работы начнутся 25 сентября на Манчестерской улице. В связи с этим до 10 октября там движение также будет ограничено.