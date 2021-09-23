Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто23 сентября 2021 13:51

Движение по Кантемировскому мосту ограничат с 27 сентября по 10 октября

На переправе будут менять асфальтовое покрытие
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение по Кантемировскому мосту ограничат до 10 октября

Движение по Кантемировскому мосту ограничат до 10 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге запланированы новые дорожные работы, которые ограничат проезд по ряду важных дорог города. Так, с 27 сентября 2021 года начнется замена асфальта на Кантемировском мосту, из-за чего движение по нему будет ограничено. Об этом сообщили в ГАТИ.

- С 27 сентября по 10 октября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Кантемировскому мосту, - пояснили в ГАТИ.

Кантемировский мост перекинут через Большую Невку и соединяет Выборгскую сторону и Аптекарский остров.

Также с 25 сентября по 19 ноября будет ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до ж/д переезда. В период с 20 по 21 октября на этом участке будет полностью закрыт проезд.

Работы начнутся 25 сентября на Манчестерской улице. В связи с этим до 10 октября там движение также будет ограничено.