Пойманному с наркотиками легкоатлету Хютте грозит до трех лет колонии

Александра Хютте поймали на получении закладки с наркотиками. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшему легкоатлету, многократному чемпиону России и Европы Александру Хютте грозит до восьми тел лишения свободы. Утром 23 сентября стало известно о задержании спортсмена при получении им закладки с наркотиками.

- у дома 41 по улице Планерная патрульным нарядом полиции по подозрению в совершении административного нарушения, задержан уроженец Петрозаводска Хютте Александр Евгеньевич 1988 года рождения, - сообщал источник «КП-Петербург».

Внимание патруля молодой мужчина привлек типичным для клиента закладчиков поведением. Сверток, который экс-спортсмен достал по указаниям некоего «Ярослава», он спрятал в правом кроссовке.

Экспертиза показала, что это был мефедрон, весом в 1,8 грамма, что подпадает под уголовную статью. По ней бывшему легкоатлету грозит до трех лет лишения свободы. До суда Хютте оставлен под подпиской о невыезде.