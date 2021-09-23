"Собакомобиль" как из фильма "Тупой и еще тупее" продают в Петербурге

В Петербурге продают знаменитый собакомобиль / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу одну из самых необычных и популярных машин в городе "Собакомобль". Это микроавтобус Volkswagen Transporter, обшитый мехом для игрушек, который выглядит почти в точности, как фургон из американской комедии "Тупой и еще Тупее" с Джимом Керри. Объявление о продаже в интернете появилось к конце августа 2021 года.

- На ютубе можете посмотреть серии с этим автомобилем, просто вбейте в поиск ютуба - Собакомобиль. Машина старая. Требует ремонта ходовой части. Кузов обшит мехом для игрушек. Двигатель - боевой! На ходу. Отлично подойдёт для брендированной уличной рекламы. Машина очень популярна в интернете и в СМИ, привлекает очень большое количество взглядов, - рассказали продавцы.

Также они попросили не беспокоить тех, кто хочет просто посмотреть на фургон и сфотографироваться. Цена за этой эксклюзивный авто всего 110 тысяч рублей.

Впервые собакомобиль на улицах Петербурга появился летом 2019 года. Тогда машина прокатилась по центру города.