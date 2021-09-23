Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 14:32

«Метрострой Северной столицы» приступит к работе в течение трех недель

Также в компании начался официальный прием сотрудников
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый "Метрострой" приступит к работам в подземке через три недели.

Новый "Метрострой" приступит к работам в подземке через три недели.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) - новый главный строитель петербургской подземки - планирует приступить к работе уже 12 октября, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

- Мы уже начали прием сотрудников. До вечера 23 сентября наша компания трудоустроит 450 человек. Также мы пригласили на работу 3 700 специалистов, которые ранее трудились у наших предшественников - ОАО «Метрострой», - рассказали «КП» в пресс-службе АО «МССС».

Собеседник отметил, что новая компания продолжит строительство на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

Добавим, что перед началом работ АО «МССС» должен успеть заключить государственные контракты.