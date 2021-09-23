«Метрострой Северной столицы» приступит к работе в течение трех недель

Новый "Метрострой" приступит к работам в подземке через три недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) - новый главный строитель петербургской подземки - планирует приступить к работе уже 12 октября, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

- Мы уже начали прием сотрудников. До вечера 23 сентября наша компания трудоустроит 450 человек. Также мы пригласили на работу 3 700 специалистов, которые ранее трудились у наших предшественников - ОАО «Метрострой», - рассказали «КП» в пресс-службе АО «МССС».

Собеседник отметил, что новая компания продолжит строительство на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

Добавим, что перед началом работ АО «МССС» должен успеть заключить государственные контракты.