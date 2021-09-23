МЧС предупредило о сильном ветре в Ленобласти 24 сентября

МЧС предупредил о сильном ветре 24 сентября в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец рабочей недели в Ленинградской области пройдет при не самой приятной погоде. В пятницу, 24 сентября 2021 года, в регионе ожидается сильный ветер, особенно в ночное время. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 12 градусов. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона.

- 24 сентября ночью на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, - рассказали в областном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха при этом в ночное время будет около 3-8 градусов тепла.

Днем в регионе потеплеет, ожидается до плюс 7-12 градусов по Цельсия. Ветер тоже немного поутихнет. Будет юго-восточный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. Погода будет облачная с прояснениями.

Выходные в Ленобласти пройдут с дождями, ожидается всего до 12 градусов тепла.