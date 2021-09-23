Новым главой УФАС по Петербургу стал Игорь Прохоров

Игорь Прохоров (справа) стал новым главой УФАС по Петербургу. Фото: gov.spb.ru

В Смольном представили нового главу Управления Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по Санкт-Петербургу. Представлять главного инспектора приехал руководитель ФАС Максим Шаскольский - бывший вице-губернатор Петербурга в правительстве Александра Беглова. Сам губернатор также был на церемонии представления нового руководства УФАС.

- До назначения Игорь Прохоров работал министром строительства Новгородской области. В должность он вступил 15 сентября 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На встрече с губернатором Игорь Прохоров обсудил тарифную политику в Петербурге, работу монополистов, в том числе в сфере ЖКХ, а также меры, предпринимаемые властями города для регулирования цен.

Задачей УФАС значится выполнение антимонопольных законов, контроль деятельностью естественных монополий, а также в сферах госзакупок и рекламы.