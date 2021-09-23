«Метрострой Северной столицы» начал набирать сотрудников

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) 23 сентября объявило о начале набора сотрудников. Фото: Александр ГЛУЗ

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) 23 сентября объявило о начале набора сотрудников. В первых день планируется трудоустроить 450 человек. Пресс-служба компании поделилась с «Комсомолкой» дальнейшими планами.

- Сейчас идет активное трудоустройство сотрудников. Мы планируем продолжить работы на «оранжевой» и «коричневой» ветках уже 12 октября. Перед этим будет необходимо подписать государственные контракты, - сообщили «КП» представители компании.

Перед этим «Комсомолка» писала, какие станции «Метрострой Северной столицы» начнет строить в первую очередь.