Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 16:12

«Метрострой Северной столицы» начал набирать сотрудников

Всего на работу пригласили 3 700 специалистов
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) 23 сентября объявило о начале набора сотрудников.

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) 23 сентября объявило о начале набора сотрудников.

Фото: Александр ГЛУЗ

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) 23 сентября объявило о начале набора сотрудников. В первых день планируется трудоустроить 450 человек. Пресс-служба компании поделилась с «Комсомолкой» дальнейшими планами.

- Сейчас идет активное трудоустройство сотрудников. Мы планируем продолжить работы на «оранжевой» и «коричневой» ветках уже 12 октября. Перед этим будет необходимо подписать государственные контракты, - сообщили «КП» представители компании.

Перед этим «Комсомолка» писала, какие станции «Метрострой Северной столицы» начнет строить в первую очередь.